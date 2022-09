Meteo: si va verso un nuovo e graduale PEGGIORAMENTO

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Sull'Italia scorrono ancora correnti occidentali derivate da una depressione con centro sulla Scandinavia. I corpi nuvolosi che vedete transitare al nord e al centro sono di tipo medio-alto e non producono fenomeni.

Qualche rovescio o temporale si farà comunque vedere oggi specie lungo il Tirreno, in attesa di un nuovo peggioramento che si manifesterà in Italia tra giovedi 29 e venerdi 30 settembre.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 28 settembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Non sarà una giornata molto soleggiata in Italia, anche se al nord il sole si potrebbe far vedere in maniera migliore durante il pomeriggio. Qualche rovescio o temporale è atteso sulla Toscana, il nord-est, il nord della Sardegna e sulla Campania, per il resto tempo asciutto. Ancora venti sostenuti da ovest e mari in condizioni non ottimali, specie i settori di ponente.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Valori gradevoli ovunque. Punte di 26° sulla Sicilia orientale e 25° sulla Calabria Ionica.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 28 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Rischio di rovesci nell'arco della giornata su Alpi, Toscana, basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Altrove tempo asciutto anche se non molto soleggiato.

