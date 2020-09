METEO: si va verso l'autunno, l'estate settembrina pronta ad abdicare

COMMENTO: ci siamo, l'estate è ai titoli di coda. Questa volta in modo definitivo, considerando che stiamo per entrare nell'ultima decade di settembre. Un profondo vortice ciclonico attraverserà nel corso della prossima settimana il centro Europa, coinvolgendo anche il nostro Paese con precipitazioni, vento sostenuto e un importante calo delle temperature.



SITUAZIONE: un ciclone di origine mediterranea sta investendo la Grecia coinvolgendo ancora marginalmente le regioni meridionali italiane più estreme, segnatamente la Puglia in queste ore. La sua azione è destinata ad esaurirsi nella giornata di sabato. Nel contempo da ovest si sta avvicinando una prima debole perturbazione di origine atlantica.



EVOLUZIONE: il fronte in arrivo dall'Iberia sarà attivo solo su parte del nord e tra Sardegna, alto e medio Tirreno tra sabato sera e domenica, dispensando qualche precipitazione, ma la nuvolaglia ad esso associata coinvolgerà gran parte del Paese. Qui i fenomeni previsti nell'arco della giornata di domenica secondo il nostro modello:

LUNEDI 21 la circolazione depressionaria legata al fronte comincerà a mettere radici tra nord e centro Italia determinando condizioni di instabilità, pertanto il nostro modello prevede precipitazioni più organizzate nell'arco delle 24 ore, eccole:

MARTEDI 22 al nord si rinnoveranno condizioni di instabilità, mentre al centro e a al sud interverrà una breve finestra di tempo più tranquillo, stabile e ancora molto mite. Qui la fenomenologia prevista nell'arco delle 24 ore:

MERCOLEDI 23 una vasta figura depressionaria busserà alle porte dell'Italia andando ad accentuare la curvatura ciclonica delle correnti sul nostro Paese, guardate quante precipitazioni prevede il modello:

GIOVEDI 24 ecco l'acme del maltempo con fenomeni anche di forte intensità al nord e al centro, notate i picchi tirrenici, sull'alta Lombardia e il Triveneto:

OGGI: bel tempo al nord e al centro, nubi residue al sud con locali rovesci su Puglia, Lucania e Calabria jonica, nel pomeriggio ancora caldo, pur moderato.

