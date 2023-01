Meteo: si rivede LA PIOGGIA su alcune regioni, ma l'alta pressione resta

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare riferita alle ultime ore a scala europea:

Ecco il debole fronte perturbato che sta determinando delle piogge tra Piemonte, Liguria centro-occidentale, ovest Lombardia e Friuli. L'alta pressione invece regge sul resto d'Italia, specie al meridione e le Isole dove abbiamo condizioni primaverili. La perturbazione tenderà lentamente a dissolversi a contatto con l'alta pressione e domani non ne avremo quasi più traccia, anche se il tempo non sarà sereno.

Andiamo con ordine; questa è la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle 7 di domani mattina:

Piogge anche forti sulla Liguria centro-occidentale, ma in attenuazione in serata. Piogge deboli o piovaschi anche tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. In serata qualche piovasco anche sulla Toscana, per il resto tempo asciutto ed anche ben soleggiato specie al meridione e sulle Isole.

Dal punto di vista termico, non saranno presenti novità. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 3 gennaio:

Un po' freddo al nord con valori anche sotto i 10°; decisamente mite sul resto d'Italia con punte di 18-19° sulle Isole.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 4 gennaio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Nonostante il ritorno dell'alta pressione, non sarà una giornata molto soleggiata in Italia. Ancora nubi basse in Valpadana e qua e la sul resto d'Italia. Soleggiamento migliore su Alpi, Umbria, Sicilia e Calabria. Temperature senza apprezzabili variazioni.