METEO: si richiude il rubinetto della PIOGGIA, ma presto si riaprirà quello del FREDDO

Questa mattina vi mostriamo le immagini in movimento che ritraggono il tempo delle ultime ore in Europa:

Non fatevi ingannare dalla nuvolosità presente sul Mediterraneo occidentale. Si tratta in prevalenza di nubi medio-alte che non producono pioggia, a parte qualche piovasco in atto tra l'alto Piemonte e l'alta Lombardia.

L'alta pressione sta rimontando sull'Italia e nei prossimi giorni farà piazza pulita delle nubi che vedete oggi dal satellite, garantendo anche un clima più mite fino alla giornata di venerdi 18 marzo. A seguire sarà possibile un calo termico e piogge sulle Isole e al sud. Ne riparleremo.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia tra le 9 e le 15:

Piovaschi sparsi in mattinata tra alto Piemonte e alta Lombardia, ma in attenuazione nell'arco della giornata. Nubi medio-alte anche compatte al nord e al centro, senza piogge. Nubi basse sulla Sardegna meridionale, per il resto tempo soleggiato o velato. Temperature in aumento specie al centro e al sud.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso per domani, sempre tra le 9 e le 15:

Nubi basse su Liguria, basso Piemonte, Sardegna orientale e Venezie, senza piogge. Sul resto d'Italia dissoluzione delle nubi e tempo nel complesso buono. Scirocco sostenuto nei pressi della Sardegna e temperature in ulteriore aumento ovunque.

