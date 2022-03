METEO: si impone il SOLE da nord a sud con temperature in aumento, ma nel week-end...

In bella mostra nelle immagini satellitari l'alta pressione che dall'Europa centro-settentrionale tende progressivamente ad estendersi al Mediterraneo e l'Italia:

La figura stabilizzante tiene lontane le perturbazioni che tanto servirebbero alla causa piovosa del nord Italia. E' presente ancora qualche addensamento al sud e sulle Isole, mentre sul resto della Penisola non ci sono nubi.

Questa situazione si manterrà inalterata fino a venerdi 25 marzo, poi subentrerà un cambiamento sulle Isole e al centro-sud. Per la pioggia al nord si andrà a fine mese.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia, tra le 8 e le 15:

C'è davvero poco da dire. A parte un po' di nubi tra la Sardegna, la Sicilia e la Calabria senza piogge, sul resto d'Italia praticamente non avremo nubi. Temperature in aumento dopo una mattinata ancora fredda su molte regioni. Ancora ventilazione orientale, ma in attenuazione.

Questa è la tendenza per domani, mercoledi 23 maggio:

Praticamente tutto sereno a parte qualche nube tra la Sicilia e la Calabria. Attenuazione dei venti da est e temperature in aumento su tutta l'Italia.

