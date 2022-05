METEO: si consolida il BEL TEMPO; ultimi TEMPORALI sull'Italia, vediamo dove...

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento che ritraggono l'aumento della pressione su tutta l'Europa centro-meridionale, Italia compresa:

Il treno delle perturbazioni atlantiche scorre a nord del 50° parallelo. Al sud è presente ancora una residua circolazione instabile che ancora per oggi darà luogo a qualche temporale nelle aree interne durante il pomeriggio.

Cosa capiterà oggi in Italia? La prima mappa è la sommatoria delle precipitazoni attese sul nostro Paese fino alle 20 di questa sera:

Tempo soleggiato al nord e al centro. Al sud e sulle Isole ancora qualche temporale nel pomeriggio nelle aree interne con basso rischio di sconfinamenti lungo le coste, fenomeni in attenuazione in serata. Temperature massime in generale aumento.

Questo invece è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 12 maggio, tra le 9 e le 15:

Un po' di nubi su Alpi, Liguria e Calabria. Su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e caldo.

