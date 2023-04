Meteo: si avvicina una PERTURBAZIONE, ROVESCI in vista su parte del settentrione!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea:

Si sta addossando alle Alpi la perturbazione che nella giornata odierna darà rovesci o temporali su parte delle regioni settentrionali, per poi scivolare verso il centro e più attenuata al sud nella giornata di domani, sabato 8 aprile. Al momento sono già presenti nubi sul nord-ovest, ma non vengono segnalate piogge.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina:

Tra metà giornata e il pomeriggio si attiveranno rovesci su basso Piemonte, bassa Lombardia, Piacentino e Liguria, in marcia verso la Toscana in serata. Quota neve sui 1300-1400 metri. Sul resto del nord-ovest fenomeni più sporadici ed addirittura assenti al nord-est. Tra la notte e la mattinata di domani, sabato 8 aprile, rovesci anche sull'Umbria e l'alto Lazio, per il resto tempo ancora asciutto.

Veniamo al quadro delle temperature massime previste in Italia attorno alle ore 16 del pomeriggio odierno:

Temperature in contenuto calo al nord-ovest, in lieve aumento sul resto d'Italia. Punte di 17° sulle Isole, al nord-est e sulle Marche.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di domani, sabato 8 aprile:

Nell'arco della giornata migliorerà il tempo sulla Toscana. Rovesci e temporali invece su Umbria, Lazio e Campania. Interessato meno il versante adriatico e la Sardegna ed ancora in attesa il meridione. Al nord ultime incertezze al mattino, poi situazione in miglioramento. Ventoso e fresco ovunque.

