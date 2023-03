Meteo, si avvicina la perturbazione: piogge e temporali su diverse regioni

Sarà un week-end un po' più movimentato grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica, attualmente situata ancora in oceano a ridosso delle coste europee. Questa perturbazione innescherà moti convettivi abbastanza pronunciati, considerando che scorrerà su terreni ben più caldi.

Ricordiamo, infatti, che quest'oggi le temperature saliranno ulteriormente fino a sfiorare i 22-23°C in Val Padana e addirittura i 24-25°C su diverse località del centro e del sud, specie su Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna. Parliamo di temperature molto alte per il mese di marzo, per cui all'arrivo di aria più fredda è lecito attendersi acquazzoni e temporali localmente intensi.

I centri di calcolo non mostrano grandi precipitazioni o comunque fenomeni temporaleschi eccessivi. In verità il fronte freddo della perturbazione potrebbe generare moti turbolenti e quindi è possibile l'arrivo di veloci temporali anche di forte entità dapprima sul Nordovest, tra la mattina e il pomeriggio di domenica, e successivamente su Nordest e Toscana tra pomeriggio e sera di domenica.

Certamente saranno fenomeni veloci, a cui seguirà un consistente miglioramento soprattutto sul Nordovest. La perturbazione scivolerà rapidamente su centro e sud dove, nel corso di lunedì, regalerà piogge e acquazzoni sparsi.

Altre piogge sono previste lunedì, tra pomeriggio e sera, sul Nordest: si tratterà di acquazzoni sparsi e qualche temporale isolato. In definitiva gli accumuli più interessanti al passaggio di questa perturbazione sono previsti sulle Alpi orientali e il Triveneto, oltre che sull'Appennino centrale (tra i 20 e i 40 mm).

Nelle fasi finali del peggioramento irromperà aria molto più fredda che farà scendere ovunque le temperature, in particolare sul lato adriatico e al sud dove la colonnina di mercurio potrebbe scendere di circa 6-8°C sotto le medie del periodo. Tutto questo tra lunedì sera, martedì e le prime ore di mercoledì. La sensazione del freddo sarà acutizzata dai forti venti di tramontana che martedì sferzeranno le regioni adriatiche.

Dopo questa perturbazione tornerà l'anticiclone e le temperature saliranno nuovamente al di sopra delle medie su tutta Italia. Gli ultimi tre giorni di Marzo saranno particolarmente stabili, in attesa di nuove perturbazioni all'avvio di Aprile (ve ne abbiamo parlato qui).