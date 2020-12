METEO: si annuncia un Natale con FREDDO in arrivo, poi anche la NEVE in pianura al nord

COMMENTO: confermata la svolta invernale dal Natale in poi con parentesi fredda e poi arrivo di uno spettacolare vortice freddo dal nord Europa verso la Francia con risposta perturbata anche nevosa su parte del nostro Paese. Questo è inverno. Dopo tante feste natalizie "spuntate" dal punto di vista meteo, ecco questi scambi di calore che riportano un po' di dinamismo sui cieli d'Europa, soffocando per una volta il dominio dell'alta pressione.



SITUAZIONE: la pressione sul Mediterraneo centrale è in temporaneo aumento per l'inserimento di un promontorio anticiclonico in arrivo da sud ovest. Pertanto la perturbazione attualmente in azione sulla Francia non raggiungerà direttamente il nostro Paese, limitandosi a produrre una nuvolaglia sfrangiata sui cieli del nord. Sull'Italia ristagna tuttavia ancora dell'aria umida al nord, sui versanti tirrenici e all'estremo sud che verrà evacuata solo con fatica e, segnatamente sulla Liguria, seguiterà a mantenere attiva una lieve instabilità atmosferica.



EVOLUZIONE: martedi e mercoledi tempo discreto o buono ma ancora con persistenza di nuvolaglia irregolare al nord, spesso saldata a nebbie sul catino padano, con rischio di qualche rovescio o piovasco sulla Liguria. Mitezza generale per il periodo con gelate limitate ai fondovalle alpini. Per la Vigilia di Natale più nubi al nord e sulla Toscana con qualche piovasco sulle coste.



PEGGIORAMENTO di NATALE: tra Natale e Santo Stefano passaggio di un rapido fronte freddo da nord a sud con rovesci sparsi, specie al centro, al sud e sul nord-est, con limite della neve in calo sino a quote collinari in Appennino, sensibile rinforzo dei venti da NNE e calo delle temperature. Gelate nella notte su domenica 27 dicembre.



Ecco la mappa prevista per la notte tra Natale e Santo Stefano che evidenzia la presenza di una massa più fredda sull'Italia con annessa anche una modesta depressione sulle regioni centrali:





VORTICE POLARE: un ramo del vortice polare scenderà verso il centro Europa, la Francia sino a coinvolgere l'Italia tra lunedì 28 e martedi 29 dicembre, come mostra la mappa qui sotto, determinando un peggioramento nevoso al nord e maltempo sui versanti tirrenici, dove però le temperature aumenteranno per un richiamo di venti meridionali. Per tutti i dettagli seguite i nostri approfondimenti: