METEO: severa ondata di MALTEMPO in arrivo sull'Italia, attesa anche la NEVE

SITUAZIONE: un piccolo vortice freddo in quota, in arrivo dal centro Europa, si andrà a posizionare a ridosso del Mar Ligure, scavando al suolo una depressione tra alto e medio Tirreno, che determinerà condizioni di maltempo sino alle prime ore di giovedì.



L'arrivo di aria un po' più fredda al settentrione consentirà nevicate a quote basse lungo la dorsale appenninica ligure ed emiliana dalla prossima notte e mercoledì mattina anche su alcune aree di pianura del nord (segnatamente basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia occidentale, Veneto).



Il freddo, peraltro decisamente moderato, rimarrà confinato al settentrione e il centro e il sud vivranno condizioni di tempo perturbato decisamente più autunnale che invernale.



Ecco la mappa sinottica e precipitativa prevista dal modello americano per la notte su mercoledì 2 dicembre, dove si notano le nevicate sull'Appennino ligure sin dai 400m:

Qui invece la mappa sinottica e precipitativa prevista dal modello americano per la mattinata di mercoledì 2 dicembre: l'abbassamento dei geopotenziali e fenomeni a prevalente carattere di rovescio potranno spingere le precipitazioni nevose anche sulla pianura emiliana, il pavese, parte della bassa Lombardia e della pianura veneta:

Nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre ancora maltempo su gran parte del Paese con venti sostenuti a rotazione ciclonica al centro e al sud, mentre nella notte su giovedì ecco il posizionamento dei fenomeni, sempre secondo il modello americano, un lieve rialzo termico limiterà la neve alle montagne, al centro si notano forti temporali sul Lazio:

EVOLUZIONE: giovedì 3 la circolazione depressione traslerà verso ESE abbandonando gradualmente la Penisola, ma ancora saranno presenti fenomeni sul medio Adriatico, su parte del nord-est e sul meridione, mentre da ovest incomberà un altro vigoroso vortice depressionario:

PEGGIORAMENTO di VENERDI 4 dicembre: la vasta saccatura facente capo ad un ramo del vortice polare spingerà corpi nuvolosi in serie ad attraversare la Penisola sino a domenica 6 dicembre.



I fenomeni nella giornata di venerdì colpiranno soprattutto il nord e le regioni centrali tirreniche, portando neve copiosa sulle Alpi a quote anche inferiori ai 1000m ad ovest e con limite dei fiocchi sino a quote prossime alla pianura sul Piemonte occidentale.



Sabato 5 i fenomeni tenderanno a localizzarsi tra nord-est, centro e Campania, per poi raggiungere il meridione con temporali anche forti; domenica 6 ancora rovesci al sud e in Adriatico ma in attenuazione .



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 7 transito di un altro veloce fronte tra nord e centro con qualche nevicata sulle Alpi e rovescio di pioggia in pianura, mentre per l'Immacolata si prospetta un peggioramento più intenso con temporali sulla Liguria, che potrebbero trasformarsi in rovesci di neve raggiungendo la Valpadana.



Il maltempo dell'Immacolata dovrebbe poi colpire anche le regioni centrali e la Campania con piogge e temporali. L'evoluzione successiva è al momento molto caotica, seguite gli aggiornamenti!

