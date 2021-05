Meteo: settimana dinamica con temporali in agguato e temperature fresche

SITUAZIONE: la coda di una perturbazione sta interessando l'estremo nord-est con un carico di rovesci temporaleschi importanti, come mostra anche la previsione del modello ad area limitata per la prima parte della mattinata:

Tempo migliore sul resto del Paese, grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti nord occidentali ma con passaggi nuvolosi a media quota sulle regioni centrali. Nel pomeriggio qualche locale spunto temporalesco lungo la dorsale appenninica. Temperature gradevoli, in aumento sul nord-ovest e sulle regioni centrali, ancora un po' caldo al sud.



EVOLUZIONE: martedì un altro impulso temporalesco colpirà il settentrione tra il pomeriggio e la serata determinando rovesci anche intensi tra Lombardia e soprattutto Triveneto, come mostra la mappa seguente:

MERCOLEDI i temporali scivoleranno lungo l'Adriatico ma i fenomeni tenderanno a localizzarsi segnatamente tra coste venete e giuliane, Romagna e Marche, senza riuscire a coinvolgere zone più a sud, e spegnendosi entro la mattinata, come evidenzia la mappa seguente:

GIOVEDI invece correnti più fresche da nord favoriranno instabilità più marcata su gran parte del centro e del sud e localmente anche sul nord-est, mentre il nord-ovest rimarrà sottovento e in cielo sereno, noi coinvolte le Isole Maggiori, temperature in generale calo salvo al nord-ovest, qui le precipitazioni attese tra le 15 e le 18:

VENERDI generale miglioramento con temperature fresche al mattino, in aumento nei valori massimi.



FINE SETTIMANA: nuovi disturbi interverranno gradualmente al nord, sabato con nuvolaglia e qualche sporadico fenomeno, più probabile nelle Alpi, domenica con il passaggio, segnatamente nel pomeriggio-sera, di un impulso temporalesco in movimento da ovest verso est con calo termico e rischio di locali grandinate.



