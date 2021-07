METEO: sempre meno TEMPORALI, sempre più AFA

Estate italiana, atto secondo. Il break avvenuto negli ultimi giorni non ha indebolito l'estate italica, che nei prossimi giorni tornerà a dispensare caldo e afa a profusione sull'Italia. Le temperature saranno elevate, ma per il momento sembrano scongiurati record.

I temporali? Pochi e limitati ai settori alpini nel pomeriggio, come succede quando la stagione estiva si presenta solida sul nostro Paese.

Teniamo presente che il break degli ultimi giorni, oltre a provocare danni, non ha accontentato tutti in termini di pioggia; molte aree sono rimaste a secco e nei prossimi giorni non sono previsti ulteriori apporti precipitativi.

La previsione per la giornata odierna, martedi 20 luglio, risulta molto semplice:

Ecco gli sparuti temporali sulle Alpi nel pomeriggio. Qualche temporale, per un'azione residua da nord, sarà possibile anche nelle aree interne della Calabria. Su tutte le altre regioni sole e caldo.

Quanto caldo? Di seguito, le temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 20 luglio:

Come abbiamo accennato, avremo valori elevati, ma non da record. Punte di 34-35° al nord, sulla Sardegna e nelle pianure interne tosco-laziali. Leggermente meno caldo il meridione che ancora per le prossime 24 ore beneficerà di un residuo ritorno di correnti settentrionali.

Per domani, mercoledi 21 luglio, nessuna novità di rilievo se non un aumento delle temperature al sud stante la cessazione del flusso da nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località