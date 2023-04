Meteo: sciolta la PROGNOSI per le feste e dopo?

Finalmente abbiamo un quadro abbastanza preciso sull'evoluzione del tempo previsto per la settimana di Pasqua, le feste di Pasqua e Pasquetta e la proiezione per la metà del mese.

Intanto ecco il freddo previsto per le prossime 48 ore con le temperature previste a 1500m:

Queste 48 ore di afflusso freddo manterranno attive, anzi esalteranno le condizioni di instabilità soprattutto sul meridione e il basso Lazio, mentre si presenteranno come freddo sterile sul resto del Paese, salvo rovesci nevosi di breve durata lungo la dorsale appenninica del medio Adriatico a quote anche basse:

Dopo un giovedì tranquillo, per venerdì 7 aprile ecco sopraggiungere un vortice freddo in quota sul nord-ovest, che originerà qualche rovescio passeggero tra Piemonte e Liguria, poi sull'Emilia, quasi saltato il resto del nord:

Sabato 8 aprile l'instabilità sarà attiva al centro, in graduale spostamento su parte del sud entro sera con rovesci e spunti temporaleschi:

Domenica di Pasqua vedrà un'instabilità marcata al sud, moderata sul resto del Paese con spunti temporaleschi in prevalenza vicini alle montagne e relegati alle ore pomeridiane, in un contesto termico mite:

E per la seconda metà del mese? Da Pasquetta in poi e soprattutto da martedì 11 e più ancora da mercoledì 12 aprile il modello europeo ci piazza un bell'anticiclone di quelli che non solo inibiscono le piogge ma sono destinati a far rialzare sensibilmente le temperature:

Una situazione ancora una volta particolarmente penalizzante soprattutto per il nord, che di acqua incredibilmente continua a vederne pochissima.