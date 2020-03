METEO: schiarite al nord-ovest, molta instabilità sul resto d'Italia, ventoso

SITUAZIONE: l'Italia rimane inserita in un letto di correnti instabili dai quadranti nord-occidentali che genera instabilità su nord-est, parte del centro e del sud, specie il settore jonico, mentre il nord-ovest rimane sottovento e sperimenta schiarite. Da notare le abbondanti nevicate che hanno interessato nelle ultime 24 ore il settore alpino, soprattutto oltre i 1300m. Continua peraltro a nevicare su alcune zone del nord-est, come la Val Pusteria, dalla quale ci giungono queste immagini, siamo a Sesto (BZ):

Qui invece ecco la fenomenologia attesa per oggi sino alle 18 sul nostro Paese; si notano i fenomeni estesi all'estremo sud, l'instabilità su molte zone del centro, specie del Tirreno e i fenomeni sull'estremo nord-est, mentre sono evidenti le schiarite sul settore nord-occidentale, la quota neve si attesterà tra i 900 e i 1200m su gran parte dei rilievi. Le temperature diminuiranno al centro e al sud, risaliranno causa favonio al nord-ovest:

EVOLUZIONE: mercoledì le correnti saranno ancora disposte dai quadranti nord-occidentali e invieranno un veloce corpo nuvoloso ad interessare la Sardegna e la Sicilia con alcuni rovesci, un po' di instabilità sarà attiva anche lungo il medio e basso Adriatico e in genere sul basso Tirreno, tempo discreto sui restanti settori. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento al centro, al sud e sul nord-est. Ecco un'immagine delle precipitazioni in viaggio dalla Sardegna verso la Sicilia nel pomeriggio di mercoledì:

GIOVEDI: ecco un'altra saccatura coinvolgere con una curvatura ciclonica sempre più marcata il settentrione con il passare delle ore; un primo corpo nuvoloso giungerà nel pomeriggio-sera di giovedì determinando precipitazioni, nevose sin sotto i 1000m; ecco la mappa precipitativa prevista per questo intervallo di tempo:

VENERDI: il fronte coinvolgerà soprattutto il nord-est e parte delle regioni centrali, ma un altro rinforzo giungerà nella notte su sabato, estendendo l'instabilità a gran parte del Paese e rinnovandola al nord. Sulle Alpi la neve potrebbe cadere sino in collina nella notte tra giovedì e venerdì. Qui i fenomeni attesi nella prima parte della giornata di venerdì dal nostro modello:

FINE SETTIMANA: al nord tempo variabile con qualche rovescio sparso, prevalentemente su nord-est e Liguria, domenica maggiori schiarite e tendenza al favonio; al centro e al sud tempo instabile con precipitazioni frequenti e clima piuttosto freddo ovunque.



LUNGO TERMINE: ancora tempo potenzialmente instabile sino a martedì 10, poi possibile breve fase anticiclonica (peraltro parziale) da mercoledì 11 a venerdì 13, seguita da un repentino peggioramento per il fine settimana; si tratta di ipotesi, seguite gli aggiornamenti!

