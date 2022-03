METEO: scatta l'ora della PIOGGIA sull'Italia!

Ecco la consueta immagine da satellite che questa mattina finalmente ci mostra il cambiamento!

L'alta pressione è stata spazzata via dall'imponente perturbazione che si nota nell'immagine. Già sta piovendo anche se debolmente su alcune aree del nord e del Tirreno, ma il grosso dei fenomeni è atteso tra questa sera e la prossima notte.

A tal proposito, ecco la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle ore 20 della giornata odierna, mercoledi 30 marzo:

Ecco le piogge o i rovesci che interesseranno gran parte d'Italia, ma in modo particolare le regioni centrali. Pioverà anche al nord e al meridione. Tempo asciutto invece sulla Sardegna e le estreme regioni meridionali. Scirocco sostenuto sul Tirreno, temperature miti anche se in calo rispetto ai giorni scorsi per via del mancato soleggiamento.

Questa è la tendenza per domani, giovedi 31 marzo:

Al nord piovaschi sparsi specie sui rilievi e nel pomeriggio, in un contesto di variabilità anche soleggiata. Piovaschi anche sulle Isole e al sud. Molto instabile invece al centro, specie al mattino, con rovesci anche intensi nelle aree interne. Temperature in ulteriore calo ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

