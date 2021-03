METEO: sabato con nuvolaglia e qualche fenomeno locale al nord, domenica piÃ¹ sole quasi ovunque

CLAMOROSO al TONALE: grande folla di sciatori nonostante i divieti, un segnale che le zone rosse esistono solo per chi governa, la gente ormai è letteralmente stufa. Qualcuno dirà che stanno sciando solo gli atleti di rilevanza nazionale, ma se osservassimo bene chi popola la pista ci accorgeremmo della presenza di un'utenza molto varia tra la nebbia e il nevischio:

SITUAZIONE: la coda di una debole perturbazione sfiora il nord Italia determinando annuvolamenti irregolari e qualche locale fenomeno passeggero, nevoso alle quote medio-alte, nubi sfrangiate in arrivo da ovest raggiungono la Sardegna e parte delle regioni centrali tirreniche e meridionali, ma senza alcuna conseguenza qui la moviola satellitare che ci mostra quanto appena esposto:

Il modello americano ritiene possibile qualche precipitazione su Liguria, arco alpino e marginalmente Valpadana nelle prossime ore, come vediamo in questa mappa delle precipitazioni previste a metà giornata:

La DOMENICA delle Palme si rivelerà soleggiata su gran parte del Paese ad eccezione della pianura Padana dove stazioneranno residue nubi sterili. Qualche rovescio sarà possibile nel pomeriggio sui rilievi del Triveneto e l'Appennino centrale. Per il resto sarà dominio totale del Sole e soprattutto clima pienamente primaverile con temperature attorno ai 20°C.



INIZIO DI SETTIMANA STABILE | L'alta pressione si rinforzerà ulteriormente nei primi giorni della settimana Santa. Il tempo sarà molto stabile ovunque e le temperature saliranno addirittura fino a 24°C in pianura Padana e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Qualche grado in meno sul versante adriatico grazie a freschi venti di maestrale. Ecco le temperature previste alle ore 15 di martedì 30 marzo, notate le punte di 24°C in Toscana e tra Emilia e bassa Lombardia:

SORPRESE A PASQUA | L'alta pressione potrebbe improvvisamente cedere nella seconda metà della settimana, proprio in prossimità dei giorni di Pasqua e Pasquetta. La causa sarebbe un importante affondo d'aria fredda di origine artica sull'Europa occidentale, il quale andrebbe ad origine la formazione di un minimo di pressione al suolo a ridosso del nord Italia, foriero di precipitazioni diffuse, specie sul nord-ovest, che solo sporadicamente potranno raggiungere le regioni centrali, mentre il sud seguiterà a sperimentare condizioni di tempo buono e mite.

Qui la mappa delle temperature previste per sabato 3 aprile, dalla quale si evince il netto calo termico previsto al nord-ovest, mentre le temperature miti, favoriti dal richiamo di venti sciroccali, insisterebbero al centro, al sud e sulla Romagna:

Ed ecco la carta barica prevista per lo stesso giorno, dove si nota la depressione sul nord Italia e la discesa della massa d'aria fredda sull'ovest del Continente e soprattutto sul Regno Unito:

Ed infine la mappa delle precipitazioni attese dal nostro modello sempre per sabato 3 aprile con piogge e limite delle nevicate oltre i 1600m sulle Alpi:

E per Pasqua e Pasquetta? Al nord ancora possibili fenomeni, locali rovesci anche al centro, dovrebbe andar meglio al sud. Seguite comunque tutti i nostri aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------