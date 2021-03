METEO: rovesci temporaleschi in arrivo su parte del nord tra stasera e sabato

SITUAZIONE: una corrente instabile da ovest sta per raggiungere le nostre regioni settentrionali, favorendo entro sera lo sviluppo di qualche focolaio temporalesco a ridosso dei rilievi e in genere sull'alta Lombardia, tra Varesotto e Comasco, come mostra la mappa qui sotto prevista per le 19 di questa sera:

PERTURBAZIONE: le condizioni di instabilità precederanno il passaggio di un fronte, atteso nella giornata di sabato al nord e sull'alta Toscana: sono attesi piovaschi e rovesci sparsi, specie su Liguria, Alpi e fascia pedemontana, limite della neve oltre i 1400m, sporadici i fenomeni in aperta pianura, come si nota da questa mappa:

SATELLITE: mostra chiaramente l'avanzamento della massa d'aria instabile dalla Francia, testimoniata da quella nuvolosità a nido d'ape che vediamo muoversi in direzione del nostro settentrione:

EVOLUZIONE: domenica, dietro il passaggio frontale, aria fresca rientrerà da est dando luogo a qualche sporadico fenomeno di instabilità tra nord e centro, seguito da un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche.



ANTICICLONE: da lunedì a giovedì bel tempo ovunque e clima gradevole con punte termiche anche superiori ai 20°C, lo segnala chiaramente la mappa qui sotto prevista per martedì 30 marzo:

CAMBIAMENTO: per il fine settimana di Pasqua confermato il peggioramento del tempo con piogge e rovesci temporaleschi tra nord e centro, qui la media degli scenari del modello americano che segnala proprio la formazione di una depressione al suolo sul nord Italia con conseguente peggioramento del tempo!

