Meteo: ROVESCI su alcune regioni seguiti da un CALO TERMICO, un po' di NEVE in vista?

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

C'è un gran trambusto sui cieli dell'Europa centro-orientale, stante il transito di una perturbazione piuttosto intensa. L'Italia si trova ai margini di questo grosso corpo nuvoloso. Qualche debole pioggia c'è stata nella serata di ieri e nella notte su alcune aree del Tirreno, mentre oggi sarà il turno del medio-basso Adriatico e del meridione. A seguire avremo aria un po' più fredda che scivolerà lungo il versante adriatico in direzione della Penisola Balcanica che potrebbe determinare qualche spruzzata di neve in montagna sull'Appennino meridionale durante la prossima notte.

Sottolineamo che si tratterà di un'azione del tutto marginale, sia dal punto di vista dei fenomeni che del freddo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 18 novembre:

Ecco i rovesci che interesseranno le aree interne del meridione, il medio-basso Adriatico, la Calabria e la Sicilia settentrionale con venti in rotazione a nord-ovest. Qualche spruzzata di neve non si può escludere la prossima notte oltre i 1500-1600 metri in Appennino. Su tutte le altre regioni soleggiato e mite a parte i settori confinali delle Alpi che avranno qualche nevicata.

Quadro termico ancora improntato alla mitezza nella giornata odierna. Le temperature scenderanno però tra la prossima notte e la mattinata di domani. Ecco i valori previsti alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 26° sulla Sicilia orientale, 22° sulla bassa Lucania e 21° sulla Puglia e la Sicilia settentrionale. Valori vicini a 20° su molte aree della Penisola.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di sabato 18 novembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiato su tutta l'Italia a parte un po' di nubi sulle Alpi e all'estremo sud senza conseguenze. Temperature in calo nei valori minimi specie al centro-sud, ventoso al sud.

