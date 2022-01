METEO: ROVESCI al sud, poi rapido BLITZ NEVOSO su alcune regioni

Aumenta la pressione sull'Europa centro-settentrionale; non ancora sull'Italia che resta ingabbiata in una circolazione di bassa pressione con centro sullo Ionio. Ecco le immagini satellitari in movimento che ritraggono la situazione meteorologica delle ultime ore in Europa:

Le regioni settentrionali e l'alta Toscana sono fuori da qualunque fenomeno. La situazione si mantiene instabile invece sul resto d'Italia, con un nuovo nucleo freddo che nella giornata di domani, mercoledi 12 gennaio, riporterà altra neve a bassa quota soprattutto sulle regioni centrali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 20 di questa sera:

Tempo stabile al nord, alto Tirreno e Sardegna. Ancora instabile sulle altre regioni con rischio di rovesci specie al sud e lungo il versante adriatico. Quota neve sui 700 metri al centro, in calo in serata fino alle coste delle Marche (spruzzate). 800-1000 metri la quota neve al sud. Ancora venti sostenuti da nord-est e clima freddo specie al centro e al sud.

Questa invece è la situazione prevista per domani, mercoledi 12 gennaio:

Tra la notte e il primo mattino fiocchi di neve fin sulle coste delle Marche, sopra i 200-300 metri tra bassa Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Fenomeni in graduale attenuazione già nell'arco della mattinata.

Rovesci in arrivo sulla Sardegna orientale con quota neve sui 700-800 metri. Qualche nevicata sopra i 400-500 metri anche tra Molise e Puglia Garganica e 800-1000 metri in Sicilia.

Ancora venti sostenuti da nord-est e temperature in ulteriore, ma temporaneo calo, specie al centro e al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località