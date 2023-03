METEO: rocambolesca alternanza di NUBI, SOLE e PIOGGIA su alcune regioni...e c'è pure la NEVE!

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo presente in Europa:

Tutto scorre...e continuerà a scorrere da ovest verso est fino alla giornata di venerdi. Le regioni sopravvento al flusso occidentale come la Toscana ed altre aree del Tirreno riescono ad avere precipitazioni, mentre per il resto d'Italia si tratta di un nulla di fatto in termini di fenomeni. I corpi nuvolosi tenderanno inoltre ad addossarsi all'arco alpino centro-occidentale e nei prossimi giorni daranno luogo ad abbondanti nevicate tra l'alta Val d'Aosta e la Val d'Ossola, ma solo oltre i 2000 metri.

Iniziamo dalla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 9 marzo:

Neve o bufere di neve oltre i 1800-2000 metri tra alta Val d'Aosta e Ossola, piogge a quote inferiori. Piovaschi sparsi tra Appennino Tosco-Emiliano, zone interne del centro, Campania e Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto.

Ventilazione occidentale moderata, a tratti anche forte e temperature molto miti. Questo il quadro dei valori termici previsti alle ore 15 di oggi, mercoledi 8 marzo:

Temperature ovunque primaverili con punte di 19° sulla Calabria Ionica, la Sicilia orientale e il sud della Sardegna.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 9 marzo:

Ancora neve oltre i 2000 metri su alta Val d'Aosta. Piovaschi su alta Toscana, Corsica, Campania e Calabria Tirrenica. Per il resto tempo asciutto. Ventoso per venti da ovest e clima sempre mite ovunque.

