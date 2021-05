Meteo: risveglio tranquillo, ma si avvicina una forte perturbazione carica di TEMPORALI

SITUAZIONE

Le fresche correnti atlantiche raggiungeranno, nelle prossime ore, il loro apice sfociando in un diffuso guasto del tempo destinato a coinvolgere gran parte del Paese. Il risveglio, oggi, è tutto sommato tranquillo col Sole che splende su tante località da nord a sud. Questo, però, non deve trarci in inganno per il prosieguo di giornata.



PERTURBAZIONE

Una insidiosa perturbazione atlantica è in graduale avvicinamento al Mediterraneo centrale e nel corso delle prossime ore approccerà la nostra Penisola partendo dai settori più occidentali e quelli settentrionali dove ci aspettiamo un marcato aumento della nuvolosità e l'arrivo di piogge e temporali.



IL TEMPO di OGGI: nubi in aumento in tarda mattina su Sardegna e nord-ovest, mentre i primi fenomeni arriveranno nel pomeriggio sui medesimi settori. Possibilità di temporali localmente forti sulla pianura Padana tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto e poi nelle zone interne della Liguria e la fascia alpina (tra tardo pomeriggio e tramonto). Piogge diffuse, con locali fenomeni temporaleschi, in Sardegna e poi in estensione a Toscana, Marche, Lazio, Umbria e zone interne abruzzesi. Entro sera prime piogge anche in Campania. Ecco le precipitazioni attese nel pomeriggio-sera odierno secondo il nostro modello:

Tempo nettamente più stabile sul resto del sud, dove le temperature saliranno fin sui 26-27°C prima del poderoso calo che avverrà nella prossima notte, ad opera proprio della perturbazione atlantica in arrivo. Sino alle prime ore di sabato infatti ci aspettiamo un severo guasto del tempo su gran parte del Meridione, con la sola Sicilia esclusa.

Ecco il quadro termico previsto per le 17 di oggi:

EVOLUZIONE FINE SETTIMANA: già nella mattinata di sabato tempo in miglioramento quasi ovunque ma instabilità residua pomeridiana è attesa al centro e al sud, mentre il transito di un ulteriore impulso instabile lungo le Alpi favorirà su queste zone nuovi rovesci sparsi nel tardo pomeriggio. Domenica più sole ovunque ma sempre con rischio di qualche spunto temporalesco pomeridiano.

Ecco i fenomeni previsti tra la notte e la primissima mattinata di sabato:

PROSSIMA SETTIMANA: ancora tempo un po' instabile tra lunedì e martedì, dapprima al nord e poi sulle zone interne del centro e del sud, da mercoledì progressiva anche se temporanea rimonta dell'alta pressione e bel tempo ovunque, associato ad un rialzo termico. Possibile guasto importante nel week-end 22-23 maggio, da confermare!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------