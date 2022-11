METEO: risveglio autunnale su mezza Italia, ecco le piogge previste

È un risveglio finalmente autunnale per l'Italia, in particolare per le regioni del centro e del sud dove è in azione una profonda depressione alimentata da aria molto fresca nord-atlantica. La depressione è ben visibile dal satellite ed al momento vede il suo centro barico nel cuore del mar Tirreno, attualmente una fucina di nubi e piogge che si estendono a tante nostre regioni centro-meridionali.

È tornato il Sole al nord, ma le temperature mattutine sono decisamente basse rispetto ai giorni scorsi, complice il ritorno di aria fredda tipica del periodo. Infatti, per essere più chiari, le temperature registrate quest'oggi sono grossomodo nella norma del periodo!

Cosa succederà nelle prossime ore? Il tempo resterà perturbato su tutto il sud Italia e sul medio Adriatico (Molise, Abruzzo, Marche) per effetto di nuclei instabili continuamente prodotti dalla depressione, che nel frattempo tenderà a muoversi verso il mar Ionio. Il Nord è senza dubbio fuori dai giochi e vedrà un week-end prevalentemente sereno, al più nebbioso nella notte tra sabato e domenica.

Queste le piogge previste fino alla giornata di lunedì:

Il prosieguo non lascia tanti dubbi:. l'anticiclone tornerà ad inglobare gran parte dell'Europa centro-occidentale, allontanando nuovamente le perturbazioni atlantiche dal Mediterraneo. Tranne qualche rapido piovasco tra 9 e 10 novembre al nord ed aria più fredda dopo l'11 novembre al sud, c'è ben poco di cui discutere.