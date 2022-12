Meteo: RINFORZO dell'alta pressione, ma ancora PIOGGE su alcune regioni - vediamo quali

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che mostra l'evoluzione del tempo nelle ultime ore sul nostro Continente:

Si notano due distinte perturbazioni. La prima ha interessato con la sua coda il centro-nord, portando piogge anche forti tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana. La seconda si approssima alla Francia, ma verrà deviata verso nord dalla rimonta dell'alta pressione in area mediterranea che dovrebbe iniziare nella giornata di domani. Il periodo di Capodanno sarà quindi contrassegnato dalla stabilità atmosferica e dalla mitezza, anche se avremo qualche incertezza specie al nord.

Andiamo con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, venerdi 30 dicembre:

Ancora rovesci tra il Levante Ligure e l'alta Toscana, ma in via di attenuazione in giornata. Rovesci anche sul Friuli e piovaschi sul medio-alto Tirreno e la Sardegna occidentale, ma cose di poco conto. Pioviggini o piovaschi invece dalla pianura lombarda verso levante ad eccezione della Romagna. Sul resto d'Italia tempo stabile.

Sul fronte termico, poche le novità rispetto ai giorni scorsi. Ecco i valori attesi alle ore 14 di oggi, venerdi 30 dicembre:

Un po' freddo sulle pianure del nord con valori sotto i 10°; altrove temperature molto miti con punte di 18-20° sulle Isole.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di sabato 31 dicembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento ancora compromesso sulle pianure del nord, sulla Liguria e gran parte del Tirreno. Sulla Liguria possibili pioviggini. Soleggiamento buono invece su Alpi, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna orientale. Temperature invariate.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

