Meteo: residuo MALTEMPO su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Gli ammassi nuvolosi più consistenti stanno abbandonando le estreme regioni meridionali per portarsi in direzione della Penisola Ellenica. Sull'Italia si stabilisce temporaneamente un flusso di correnti da nord-ovest che determina variabilità e rovesci residui al meridione e sulle Isole.

Nei prossimi giorni lo scenario meteorologico cambierà completamente: avremo la discesa di una vasta saccatura sul Vicino Atlantico e la risposta dell'alta pressione africana sull'Italia. I primi effetti di questo cambiamento si vedranno già nel prossimo week-end.

Andiamo con ordine: la prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 14 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Rovesci residui nell'arco della giornata su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia con soleggiamento abbastanza compromesso. Nubi sparse anche al nord, specie al nord-ovest, ma senza piogge, per il resto soleggiamento ottimo.

Questo è il quadro termico previsto per oggi pomeriggio attorno alle ore 16:

Valori nel complesso gradevoli anche se superiori alle medie del periodo. Segnaliamo 24° nel sud della Sardegna, in Sicilia e sulla Romagna.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 15 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Qualche pioviggine o piovasco in giornata tra la Liguria e l'alta Toscana, ma cose di poco conto. Nubi sparse sul resto del nord ad eccezione dell'Emilia Romagna. Nubi sparse anche su Sicilia e Sardegna, per il resto soleggiamento ottimo. Temperature in aumento al centro e al sud.

