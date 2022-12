METEO: residue PIOGGE nel week-end, grande cambiamento in vista!

La forte perturbazione responsabile di venti forti, impennate di temperatura notevoli al sud, nevicate al nord e parecchi episodi di maltempo, sta gradualmente abbandonando l'Italia sotto la spinta dell'anticiclone.

Sarà un fine settimana certamente più stabile rispetto ai giorni scorsi, ma nonostanet questo dovremo ancora fare i conti con residua instabilità dettata da correnti settentrionali che convoglieranno l'umidità in nubi e scrosci di pioggia su alcune nostre regioni. In particolare saranno Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale ad osservare dei piovaschi sia oggi che domenica. Qualche piovasco residuo anche sul nordest, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica quest'oggi, prima del netto miglioramento.

Da lunedì poche storie: l'anticiclone africano ingloberà tutta Italia e riporterà la stabilità senza dimenticarsi di alcun settore. Ovviamente tale stabilità si tradurrà in fenomeni di vario tipo in relazione all'orografia del territorio! Il rischio di nubi basse e nebbie, anche fitte, su valli e pianura Padana diventa sempre più alto non solo di notte ma anche in pieno giorno. Più soleggiato invece sui monti e al sud, dove avremo anche un aumento delle temperature massime.

Insomma la settimana che ci traghetterà a Natale sarà in prevalenza stabile e a sprazzi gradevole nelle ore diurne, come già accennato in questo articolo.

Solo tra 21 e 22 dicembre potrebbe realizzarsi una blanda flessione dell'anticiclone che favorirebbe un po' di nubi più compatte e qualche pioggia sparsa al nord e sull'alto Tirreno, ma siamo ben lontani dal parlare di un vero e proprio peggioramento!