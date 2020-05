Meteo: prosegue la fase INSTABILE tra nord e centro

SITUAZIONE: l'Italia risulta meteorologicamente divisa in tre settori. Al nord è presente un flusso d'aria umida ed instabile da sud ovest che determina annuvolamenti irregolari, associati a locali rovesci o brevi temporali, in un contesto comunque variabile. Analogamente anche al centro si registrano le stesse condizioni, ma con maggiori possibilità di schiarite e con rischio di acquazzoni più circoscritto, al sud invece una massa d'aria calda nettamente più stabile influenzerà positivamente il tempo.

Qui la mappa riassuntiva dei fenomeni attesi per oggi dal nostro modello:

EVOLUZIONE: tra mercoledì 13 e giovedì 14 nord e centro Italia saranno ancora coinvolti parzialmente dalla circolazione depressionaria presente sulla Francia, sperimentando flussi instabile da sud ovest, che costruiranno annuvolamenti e genereranno qualche precipitazione sparsa, più probabile al nord, al sud invece si accentuerà il flusso caldo, come si nota in questa mappa prevista per il pomeriggio di mercoledì 13 maggio:

MALTEMPO e NUBIFRAGI: venerdì 15 il nord verrà raggiunto in maniera più netta dal ramo ascendente della saccatura legata al vortice francese e sperimenterà un peggioramento più intenso, specie a nord del Po. Sono attesi nubifragi su alto Piemonte ed alta Lombardia. Qui una mappa eloquente per la mattinata di venerdì:

FINE SETTIMANA: lo sfondamento della saccatura verso est dovrebbe accentuare l'instabilità anche al centro ed attenuare parzialmente il richiamo d'aria calda al sud. Seguite comunque gli aggiornamenti.



OGGI: al nord e al centro nuvolosità irregolare con locali rovesci alternati ad ampie schiarite. Fenomeni inizialmente più probabili sulle zone interne del centro e sulla Toscana, dal pomeriggio e in serata sul settentrione con rovesci anche temporaleschi a carattere sparso. Bel tempo al sud, salvo passaggi nuvolosi medio alti e senza conseguenze. Temperature in aumento nei valori massimi al nord, stazionarie altrove.



