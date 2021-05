METEO: Primo Maggio turbolento su mezza Italia, caldo al sud ma per poco...

SITUAZIONE: un flusso di correnti sud occidentali, associato a diversi corpi nuvolosi, investe il nostro Paese, portando aria temporaneamente più calda ad investire il nostro meridione e parte del centro. Il satellite ci è testimoni del grande fermento presente sui cieli del Mediterraneo ma la perturbazione più importante è lil fronte freddo che si staglia sulla Francia e che nel pomeriggio-sera colpirà il nord e parte del centro:

La formazione di un minimo depressionario al suolo a ridosso del Mar Ligure esalterà la fenomenologia sul settentrione, dove i fenomeni assumeranno carattere di forte intensità.

Qui sotto una mappa delle precipitazioni attese per il pomeriggio-sera di oggi, in viola i fenomeni più severi, notare in verde anche le nevicate oltre i 2000m su centro-ovest Alpi:

Nella notte su domenica 2 sono attese ancora delle precipitazioni sul nord-est, in misura minore sul resto del nord e sulle regioni centrali:

TEMPERATURE: la rotazione delle correnti ad ovest porterà aria fresca ad inserirsi anche al centro e al sud, favorendo un certo calo termico e un rientro dei valori nell'ambito delle medie del periodo. Ecco una carta delle temperature previste a 1500m per le 18 di oggi, dove si nota la contrapposizione tra le masse d'aria:

DOMENICA: condizioni di residua instabilità seguiteranno a coinvolgere il settentrione, portando qualche temporale pomeridiano soprattutto tra Lombardia e Triveneto, mentre al centro e al sud interverranno ampie e generose schiarite.

LUNEDI: un fronte afro-mediterraneo coinvolgerà nel suo movimento verso levante la Sicilia e la Calabria portando nubi e qualche pioggia moderata, nel contempo condizioni di variabilità seguiteranno a impegnare il nord ma con fenomeni sporadici, concentrati a ridosso dei rilievi e sul nord-est. Qui la sommatoria dei fenomeni previsti per lunedì 3 maggio:

VARIABILITA': tale variabilità proseguirà anche nei giorni successivi della settimana, sia all'estremo sud per il passaggio di altri corpi nuvolosi afro-mediterranei, sia al nord per il transito della coda di fronti atlantici. Le temperature aumenteranno un po' nella seconda parte della settimana, ma attenzione a domenica 9 maggio, quando al nord potrebbe transitare un fronte temporalesco. Seguite gli aggiornamenti!

Da notare oggi:

-forti rovesci temporaleschi in arrivo al nord nel pomeriggio a partire da ovest

-focolai temporaleschi anche sul Tirreno

-lo sbalzo termico all'arrivo delle precipitazioni e del salto del vento da SW a W.

