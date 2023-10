Meteo: primi cenni d'autunno nel week-end, scenari notevoli!

Il weekend è iniziato nuovamente con condizioni quasi estive in gran parte d'Italia, grazie alla persistente presenza di un robusto anticiclone nordafricano che ha reso difficile l'arrivo delle correnti atlantiche nelle ultime settimane. Tuttavia, come abbiamo menzionato in precedenti aggiornamenti, questa fase anticiclonica sta giungendo al termine. Già nelle prossime ore, l'alta pressione inizierà a indebolirsi a causa delle prime infiltrazioni di aria fresca proveniente da ovest. Questo primo passo destabilizzerà l'intera struttura anticiclonica, portando l'arrivo di nuvole, piogge sparse e persino qualche temporale in diverse regioni italiane.

Oggi stesso ci aspettiamo un graduale aumento delle nuvole sul Nord Italia, con possibili deboli piogge, soprattutto in Liguria e nelle zone adiacenti alle Alpi, prevalentemente nel tardo pomeriggio e in serata. Maggiore instabilità è attesa per la giornata di domenica, principalmente nelle regioni del nordest e localmente anche nelle regioni centrali, dove giungerà un fronte instabile proveniente da ovest.

Domenica saranno possibili piogge, e talvolta anche qualche temporale, nelle regioni come il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna e localmente in Toscana, nelle Marche e in Umbria. Le piogge saranno meno frequenti nel Lazio, in Abruzzo, nel Molise e nel Nord Sardegna, mentre nel resto della penisola le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e quasi estive per quanto riguarda il Sud Italia.

Per quanto riguarda le temperature, al momento si prevedono poche variazioni significative, in particolare a causa del persistente caldo nordafricano che continua ad interessare il Mediterraneo centrale. Tuttavia, nel corso della prossima settimana, è probabile un graduale calo termico sul settentrione a seguito dell'arrivo di aria più fresca da ovest e da nord, che si diffonderà progressivamente nella pianura Padana. La situazione sarà diversa nel meridione, dove si verificherà un aumento delle temperature, causato dalle libecciate e sciroccate, associate alle perturbazioni che attraverseranno il Mediterraneo Centro-occidentale nel corso della nuova settimana.

Sono previste temperature anomale per il periodo su tutto il sud dal 17 al 22 ottobre, proprio quando queste perturbazioni attraverseranno l'Italia. È importante notare che durante l'arrivo di queste perturbazioni atlantiche da ovest, il meridione sperimenta improvvisi aumenti di temperatura dovuti ai fronti caldi che portano aria subtropicale verso queste regioni.

Ma tralasciando l'aspetto termico, è chiaro che l'Italia va incontro ad un periodo finalmente molto più dinamico e potenzialmente ricco di piogge, grazie al ritorno delle tanto attese perturbazioni atlantiche. L'autunno è alle porte.