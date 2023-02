METEO: presto tornerà in onda la serie: "ANTICICLONI da INCUBO", ecco quanto durerà

Pessime. Davvero pessime le notizie sul fronte meteo. Quando un'irruzione fredda come quella che vivremo in questi giorni non porta altro che fenomeni, per quanto rilevanti, solo a ridosso delle Isole Maggiori e sul versante jonico, significa che persiste un'anomalia grave.



Poteva derivarne qualcosa di veramente rilevante, risvolti nevosi importanti per molte regioni, invece no, perchè muoversi in un campo avverso, dominato dagli anticicloni, per le saccature sta diventando davvero un'impresa titanica.



Torneremo così a sperimentare il solito dominio dell'anticiclone, un anticiclone da incubo, come le cucine e i ristoranti di certe famose serie televisive. Succederà entro venerdì 10 o sabato 11 e chissà per quanto ce lo terremo, aggravando i problemi di siccità, peraltro già cronici al nord-ovest.

Già, ma quanto durerà? Ci saranno tentativi di smantellarlo?

Pur disturbato da ulteriori tentativi da nord, che andranno facilmente a colpire ancora la regione balcanica, senza coinvolgerci più direttamente, l'anticiclone dovrebbe tirare senza grossi assilli la metà del mese, come del resto mostrano sia la media degli scenari del modello americano che il famoso spread, l'indice di attendibilità per dir così rappresentato con una scala di colori, li vediamo qui uno di seguito all'altro:

E dopo metà mese?

C'è per la verità dopo il 15 febbraio qualche segnale di inserimento delle correnti perturbate atlantiche o di qualche affondo semi-meridiano tale da spezzare il dominio di questo mostro, ma comunque sia sembra già una situazione da fine inverno, come se la stagione invernale in sè avesse ormai ben poco da dire e consegnasse le chiavi del cambiamento ad una situazione tardo autunnale.

Vi mostriamo un paio di mappe, ma la loro attendibilità è al momento bassa:

RIFLESSIONE

E' molto triste vedere l'inverno ridotto l'ombra di se stesso per esperti di meteorologia che seguono il tempo praticamente da quando erano bambini e sono diventati vecchi con questo genere di anticicloni, ma bisogna rassegnarsi a questi cambiamenti che ormai sono diventati la norma (salvo qualche eccezione) da davvero troppi anni.

Il freddo che ci interesserà in questi giorni si concluderà venerdì 10, dal fine settimana anticiclone e clima progressivamente più mite sino a metà mese.