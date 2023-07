METEO: potente anticiclone su tutta Italia, il caldo diventerà pesante

L'alta pressione sub-tropicale proveniente dal nord Africa sta avvolgendo tutta Italia e lo dimostrano chiaramente le immagini satellitari. Il cielo è sereno praticamente ovunque da nord a sud, una condizione possibile solo con anticicloni estivi molto forti.

Le temperature diventano sempre più alte su tutta Italia, man mano che le correnti sub-tropicali si amplificano sul Mediterraneo. Ma siamo solo nelle prime fasi dell'ondata di caldo, che raggiungerà il suo culmine nella seconda parte della settimana.

Il caldo diverrà intenso soprattutto sul meridione e le isole maggiori: qui ci aspettiamo le temperature più alte a partire da questo mercoledì, addirittura superiori ai 40°C nei settori interni e lontani dalle brezze marine. L'apice del caldo arriverà tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, quando la colonnina di mercurio potrebbe superare i 42-43°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Anche sul resto d'Italia farà molto caldo.

Ma a quanto pare il tempo non sarà stabile ovunque! Il nord Italia resterà sul bordo dell'anticiclone africano, ragion per cui potrebbe imbattersi in disturbi freschi dall'Atlantico. Il contrasto tra masse d'aria differenti potrebbe degenerare i acquazzoni e temporali violenti sia sulle Alpi che in Val Padana. Tra mercoledì e sabato l'instabilità coinvolgerà il settentrione, mentre non riuscirà ad estendersi sul resto d'Italia.