METEO: PIOGGIA e NEVE su molte regioni in attesa di una nuova PERTURBAZIONE

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per capire dove sta piovendo in queste ore sulla nostra Penisola.

Si notano rovesci sulla Sardegna, al centro, al sud ed anche al nord. Sul nord-est sono in atto nevicate a bassa quota. La perturbazione giunta ieri sull'Italia, nella giornata odierna tenderà a spostarsi verso levante interessando in modo particolare le regioni centrali e merdionali. Al nord interverrà invece un temporaneo miglioramemto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, fino alle ore 20:

Al nord situazione in miglioramento dopo le ultime precipitazioni del mattino al nord-est, nevose fino ai fondovalle. Tempo instabile invece al centro e al sud con rovesci, temporali e vento forte. Quota neve sui 500-600 metri in prossimità dell'Appennino centro-settentrionale, 700-800 metri su quello meridionale e sulla Sardegna. Mari in cattive condizioni con mareggiate lungo le coste del Tirreno e in Sardegna. Temperature in lieve aumento al nord, in calo al centro e al sud.

Domani, venerdì 10 dicembre, altra perturbazione in arrivo sull'Italia:

Neve tra est Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto, probabilmente fino in pianura; sopra i 300 metri sull'Appennino Ligure, 500 metri sull'Appennino settentrionale, 600 metri su quello centrale, 800 metri Appennino Laziale e Sardegna, 900-1000 metri su Appennino meridionale. Rotazione temporanea dei venti a Libeccio, poi nuovamente Tramontana o Maestrale. Mari in condizioni non buone e clima piuttosto freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

