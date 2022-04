Meteo: PIOGGE sull'Italia, atto I

Ecco la prima perturbazione che con la sua parte più avanzata sta bagnando almeno in parte i settori più meridionali del nord, segnatamente la Liguria:

L'ammasso nuvoloso più consistente sta abbordando in queste ore la Sardegna e il Tirreno. Tra oggi e domani darà piogge di buona fattura sull'Isola, lungo il Tirreno e sui settori più meridionali del nord, specie sull'Emilia Romagna.

I settori a nord del Po dovranno invece aspettare la seconda perturbazione che agirà sull'Italia tra sabato e domenica.

La mappa mostra le piogge attese in Italia nell'arco della giornata odierna, fino alle ore 8 di questa sera:

Ecco i rovesci in arrivo sulla Sardegna. Piogge su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana ed in tendenza anche sul Lazio, l'Umbria e le Marche. Asciutto invece al meridione e in Sicilia che saranno raggiunti da forti venti di Scirocco.

Temperature in calo al centro e al nord, in aumento al meridione e in Sicilia.

La tendenza per domani, venerdi 22 aprile, mostra piogge su gran parte d'Italia, ma vi rimandiamo agli articoli della mattinata su MeteoLive. Non mancate!

