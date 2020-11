METEO: piogge solo al nord-ovest, fase molto variabile ma mite

Giornata uggiosa e piovigginosa stamane a Milano; insieme a Piemonte e Liguria, la Lombardia occidentale sarà la zona d'Italia dove oggi ritroveremo il tempo peggiore del Paese:

SITUAZIONE: una depressione si va isolando sull'Iberia, ma il cavo d'onda che la ospita riuscirà ancora per oggi a coinvolgere le nostre regioni settentrionali, favorendo qualche debole precipitazione, più probabile sul settore occidentale, anche a carattere di rovescio nel pomeriggio, momento a cui si riferisce la mappa qui sotto.

EVOLUZIONE: giovedì la depressione si isolerà sull'Iberia, mentre le correnti sulle nostre regioni si disporranno tra est e nord-est, facendo affluire ancora aria umida sul settore nord-occidentale, più instabile sul basso Adriatico e sullo Jonio, dove si prevedono locali rovesci, specie in mare aperto, come dimostra la mappa che segue, prevista per giovedì pomeriggio:

FINE SETTIMANA: venerdì tempo simile, mentre sabato la depressione spagnola proverà a spingere un fronte verso il nord-ovest, favorendo un aumento delle nubi e qualche pioggia in giornata su Liguria ed ovest Alpi, altrove il tempo rimarrà buono o discreto e sempre mite. Domenica la perturbazione proverà a sfondare sul nord-ovest portando però solo qualche debole pioggia su Liguria e a ridosso delle Alpi, sulle altre regioni non sono previsti cambiamenti importanti.



PROSSIMA SETTIMANA: dovrebbe prevalere correnti occidentali umide, all'origine di una spiccata variabilità; le precipitazioni dovrebbero riguardare ad intermittenza soprattutto le regioni tirreniche, la Sardegna e la Liguria di Levante, ma la previsione rimane incerta.



COLPO di SCENA (ma non troppo): come ipotizzato da alcuni giorni entro giovedì 12 o venerdì 13, il rafforzamento di un anticiclone tra Russia e Scandinavia potrebbe favorire un rientro di correnti fredde da est tra centro Europa ed Italia, a convergere con correnti perturbate atlantiche, costrette a viaggiare basse di latitudine a causa della presenza dell'anticiclone. Potrebbe cosi derivarne un'ondata di maltempo per le nostre regioni. Seguite gli aggiornamenti, ecco intanto una mappa che evidenzia quanto appena descritto, prevista per venerdì 13 novembre:

OGGI: da notare sino al pomeriggio il rischio di piovaschi o rovesci su Liguria, Piemonte, ovest Lombardia, solo nubi sparse altrove con alcune schiarite. Temperature miti, anche localmente superiori ai 20°C nei valori massimi al centro e al sud.

