Meteo: piogge in arrivo sul Tirreno, neve su Alpi di confine ma cova la primavera anticipata su mezza Italia

COMMENTO: la ricerca del freddo ha prodotto l'effetto opposto, almeno per ora. Nei prossimi giorni l'Italia, specie il centro e il sud, saranno invasi da aria decisamente mite, per l'espansione di un cuneo anticiclone di origine subtropicale. Il grande freddo invece seguiterà a rimanere confinato sul nord-est del Continente e diverse emissioni modellistiche NON ne prevedono l'arrivo sull'Italia nemmeno la prossima settimana, altre si, specie al nord, ma per ora rimangono minoritarie. Non dovrebbe invece mancare il ritorno della pioggia e della neve sulle Alpi nel prossimo fine settimana.



SITUAZIONE: un'ultima perturbazione raggiunge l'Italia da nord-ovest e determinerà alcune precipitazioni sul Tirreno, la Sardegna e sulle zone alpine di confine occidentali e in parte centrali, sul resto del Paese non sono previste precipitazioni rilevanti, qui la mappa dei fenomeni previsti per oggi:

MIGLIORAMENTO: da martedì progressivo rinforzo di un cuneo anticiclonico sul Mediterraneo centrale e tempo in graduale miglioramento, anche se al nord a tratti seguiteranno a manifestarsi addensamenti, specie in Liguria, dove potrebbero verificarsi anche deboli piogge. La parentesi anticiclonica sarà accompagnata anche da un sensibile rialzo termico, specie al centro e al sud, con massime anche superiori ai 20°C su alcune regioni, come si nota in questa mappa prevista per giovedì 4 febbraio al suolo, anche in Valpadana massime di 10-12°C:

EVOLUZIONE: nel fine settimana da ovest riuscirà a sfondare un'area depressionaria che determinerà un peggioramento al nord e sul Tirreno, in estensione poi al resto del Paese, ma con fenomeni più insistenti al settentrione, dove sulle Alpi oltre gli 800-1000m tornerà la neve. Naturalmente lo sfondamento della depressione genererà anche un generale calo termico. Qui la sequenza: si nota il passaggio dalla parentesi anticiclonica al possibile maltempo del week-end:

Da notare oggi: i rovesci attesi sul Tirreno, specie sulla Campania, il basso Lazio e la Sardegna nel corso della giornata, cosi le nevicate sui settori alpini di confine valdostani, piemontesi e l'alta Valtellina con limite a 1000m.

