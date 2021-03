METEO: piogge e nevicate al centro e al sud, piuttosto freddo al nord

Guardate come nevica stamane ai Prati di Tivo nella zona del Gran Sasso :

SITUAZIONE: una perturbazione si muove dalle regioni centrali verso il meridione, sostenuta da una depressione al suolo, e condizionando il tempo soprattutto di Lazio, Abruzzo e poi di Molise e Campania, ma con parziale coinvolgimento anche della Puglia e della Lucania, e mercoledì del resto del meridione, al nord un po' di nuvolaglia ma tempo asciutto, qui la situazione satellitare in diretta:

Aria fredda viene richiamata dal minimo pressorio posizionato sul centro Italia e seguiterà ad affluire sino all'alba di mercoledì, come si nota da questa mappa a 1500m, con valori sino a -2°C su nord-est, Emilia-Romagna, medio Adriatico:

PRECIPITAZIONI: trasleranno dal Lazio e l'Abruzzo verso sud, coinvolgendo nel pomeriggio odierno soprattutto la Campania e la Lucania occidentale, il Molise ma ancora l'Abruzzo con nevicate sin verso i 700m, per poi dilagare attenuate verso il resto del meridione, dove insisteranno sino a mercoledì pomeriggio, qui una mappa degli accumuli prevista per il pomeriggio odierno:

EVOLUZIONE: giovedì si instaureranno correnti da ovest che spingeranno aria umida al nord e sull'alto Tirreno, foriere entro venerdì mattina del passaggio di un primo fronte che determinerà piovaschi essenzialmente sul nord-est (con spruzzate di neve oltre i 1200m) e la Liguria di Levante, come vediamo dalla mappa qui sotto:

SABATO 13 tale fronte scivolerà verso le regioni centrali portando qualche piovasco sparso, ma in graduale esaurimento già in mattinata, lasciando spazio alle schiarite, che già risulteranno ampie sul settentrione dal risveglio, poco coinvolto il sud.



DOMENICA 14 fronte freddo più attivo in rapido transito al nord con rovesci anche nevosi sulle Alpi oltre i 1000m, migliora al nord-ovest nel pomeriggio, fenomeni in trasferimento verso il centro, in attesa il sud.



PROSSIMA SETTIMANA: flusso di correnti piuttosto fredde dal nord-ovest con moderato maltempo su medio Adriatico e meridione, rinforzo dei venti e temperature di qualche grado al di sotto della media stagionale. Da verificare un'ulteriore deriva invernale tardiva nella seconda parte della settimana con maltempo su molte regioni, freddo e neve a quote basse in montagna (attendibilità attuale 40%).



Guardate ad esempio la spettacolare situazione paventata dal modello europeo nella sua emissione ufficiale di stamane per venerdì 19 marzo:

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

