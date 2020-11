METEO: piccoli disturbi in attesa di una SVOLTA dopo la metà del mese

SITUAZIONE: l'alta pressione non è di quelle inossidabili in questa fase, eppure da ovest giungono solo minacce modeste alla sua dominazione. Un flusso di aria umida raggiunge oggi le regioni settentrionali, la Toscana e la Sardegna, ma si limita a portare una modesta nuvolaglia, spesso su più livelli, ma senza conseguenze, per il resto il cielo si presenterà sereno, qui la nefoanalisi odierna:

EVOLUZIONE: mercoledì tempo simile, pur con qualche annuvolamento in più al nord. Giovedì invece l'aria umida in arrivo da ovest si presenterà più instabile, favorendo qualche rovescio tra Toscana e Lazio e locali piovaschi sulla Liguria, qui la distribuzione dei fenomeni prevista per le ore centrali del giorno:

TRA VENERDI 13 e SABATO 14 i fenomeni si concentreranno sul medio e basso Tirreno (Lazio, Campania, Calabria tirrenica, nord Sicilia) mentre altrove il tempo risulterà in prevalenza discreto o buono. Le temperature accuseranno un lieve calo nei valori massimi nelle aree interessate dalle precipitazioni, per il resto si manterranno stazionarie su valori leggermente superiori alle medie stagionali.



CAMBIAMENTO: tra domenica 15 e martedì 17 si rinnoveranno condizioni di instabilità all'estremo sud, altrove le condizioni risulteranno buone, ma l'alta pressione traslerà verso nord, consentendo da mercoledì 18 una discesa di masse d'aria fredda dirette da nord-est verso il nostro Paese, con conseguenze instabili per il nostro centro-sud, mentre al nord si avvertirà un forte calo delle temperature, qui l'evoluzione prevista per quel giorno dal modello americano a 1500m di quota:

DA VERIFICARE: trattasi ovviamente di una situazione tutta da verificare. Manca una netta convergenza modellistica su questo attacco all'alta pressione, che tuttavia risulta affidabile in misura più che sufficiente da meritare approfondimenti e da suscitare interesse.



OGGI: nubi sparse al nord, in prevalenza medio alte, con prevalenza di schiarite, banchi di nebbia in dissolvimento; al centro nubi sparse su Sardegna, Toscana, solo velature altrove con prevalenza di sole, bel tempo al sud. Temperature in lieve flessione nei valori massimi, ma sempre su valori miti per il periodo.

