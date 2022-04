METEO: più freddo e tanto VENTO a Pasqua e Pasquetta su alcune regioni, poi...

Ultime ore di stabilità per la nostra penisola, la quale è pronta ad entrare in un periodo dinamico e movimentato grazie a masse d'aria di diversa estrazione.

Il primo peggioramento si manifesterà tra stasera, Pasqua e Pasquetta, come ampiamente accennato nei precedenti articoli.

Si tratta di un'irruzione fredda proveniente dalla Scandinavia, già in movimento verso l'Italia: i primi refoli freschi in alta quota arriveranno oggi, tra pomeriggio e sera, a cominciare dalle regioni settentrionali. All'arrivo dell'aria più instabile ci aspettiamo qualche acquazzone o qualche temporale sulle Alpi e Prealpi, in movimento verso la pianura Padana.

Il nucleo freddo irromperà nel giorno di Pasqua ed invaderà principalmente centro e sud Italia. I fenomeni saranno molto rapidi: qualche piovasco ci sarà nella notte e all'alba al centro Italia e poi al mattino al sud Italia, ma il tutto durerà poche ore.

Il protagonista di giornata sarà senza dubbio il vento forte di grecale che sferzerà tutto il centro e il sud con raffiche burrascose fino a 85-90 km/h.

La temperatura scenderà ovunque, ma in modo marcato sul lato adriatico e al sud dove si prospetta un crollo termico di almeno 8-10°C.

Eloquenti le temperature massime previste a Pasqua:

Subito dopo questa rapida sferzata fredda avremo una ripresa delle temperature (a partire da martedì), dopodiché potrebbe finalmente riaprirsi la porta dell'Atlantico che apporterebbe piogge interessanti e necessarie al nord e sul lato tirrenico.

La media degli scenari del modello GFS conferma l'avvio di un periodo piovoso da mercoledì 20, con precipitazioni diffuse e abbondanti sul settentrione e sul lato tirrenico.