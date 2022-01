METEO: PERTURBAZIONE in azione sull'Italia, poi arriverà il FREDDO

Alta pressione in temporanea attenuazione stante lo spostamento dei massimi pressori in prossimità del Regno Unito. La prima mappa mostra la situazione barica attesa in Italia nelle ore centrali di oggi, giovedi 20 gennaio:

Ecco il corpo nuvoloso che oggi determinerà piogge sparse al centro e in tendenza anche al meridione. Notate però come si manterrà forte l'alta pressione...e questo sarà il seguito della storia durante la settimana prossima.

Notate inoltre l'aria fredda che sarà diretta principalmente verso la Grecia e la Turchia, ma sfiorerà anche l'Italia con qualche effetto lungo il versante adriatico e al meridione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, giovedi 20 gennaio:

Al nord ultime precipitazioni sull'Emilia Romagna, in attenuazione, per il resto tendenza a miglioramento. Rovesci invece al centro specie tra Toscana, Umbria, Marche e Lazio, in estensione in serata alla Campania e alla Calabria Tirrenica. Neve sopra i 900-1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale, 1200 metri su quello meridionale. Clima ventoso, ma non ancora freddo.

Questa invece è la situazione prevista per domani, venerdi 21 gennaio:

Aria fredda in ingresso da nord-est sull'Italia. Spruzzate di neve sopra i 350-400 metri tra Marche, Abruzzo e Molise, 700-800 metri al meridione. Bel tempo al nord e sul medio Tirreno. Ingresso di venti settentrionali anche sostenuti specie al centro e al sud, temperature in diminuzione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località