METEO: perturbazione in arrivo da ovest, effetti soprattutto al centro e al sud

SITUAZIONE: una perturbazione avanza da ovest alla conquista dell'Italia ma la sua traiettoria finirà per coinvolgere meglio il centro e il sud rispetto al settentrione, che sperimenterà solo un po' di instabilità sul Piemonte e le zone alpine. In giornata attesi rovesci anche sulla Sardegna, qui la mappa dei fenomeni previsti per oggi:

EVOLUZIONE: giovedì il fronte impegnerà il centro e il sud, anche se l'influsso su Toscana, Marche ed Umbria risulterà molto marginale, così come marginale risulterà quello sul settentrione, affidato a qualche rovescio pomeridiano sul nord-est. Qui la mappa dei fenomeni attesi per giovedì:

VENERDI: ancora maltempo al sud e sulle isole maggiori con piogge e rovesci temporaleschi a carattere sparso che insisteranno ad intermittenza sino a sabato mattina, come vediamo da questa mappa:

POSIZIONE del FRONTE: potete osservarlo in avanzamento con l'ausilio del satellite che mostra sempre in tempo reale la sua evoluzione:

FINE SETTIMANA: al sud ultimi fenomeni sabato mattina, poi miglioramento generale e bel tempo sino a lunedì con temperature in deciso aumento e punte anche superiori ai 25-26°C nelle grandi aree urbane. Qui una media dei valori che si raggiungeranno nella giornata di domenica secondo il nostro modello:

POSSIBILE (ma da confermare) il ritorno della PIOGGIA anche al nord nella giornata di martedì 27 aprile, come vediamo in questa mappa:

OGGI: da notare i rovesci previsti sul Piemonte e sulle Alpi nel pomeriggio, quelli sul nord della Sardegna e il peggioramento serale su gran parte del centro e del sud.

