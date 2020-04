Meteo: per la PASQUA qualche "sorpresina" in vista

SITUAZIONE: il sole "tentatore" è riapparso anche stamane a suggerirci che sarà un pomeriggio caldo per la stagione, che inviterebbe ad uscire, a frequentare parchi e giardini, a passeggiare con i figli, a bersi un bell'aperitivo al bar, invece no! Dobbiamo stare in casa e dobbiamo farlo veramente, altrimenti tutto quello che si è raccolto in termini di contenimento del contagio sarà vanificato e la gente continuerà ad ammalarsi e in qualche caso purtroppo a congedarsi da questa vita.



L'alta pressione si indebolirà lentamente da venerdì, ma resterà ancora determinante nel condizionare positivamente il tempo almeno sino al giorno di Pasqua. Avete voglia di evasione? Guardatevi le isole Lofoten, in Norvegia, da qui:

CALDO: le temperature supereranno agevolmente i 20°C su gran parte delle zone interne del Paese durante le ore pomeridiane, specie al nord e al centro, in qualche caso potrebbero raggiungere punte di 23-24°C, ma il picco di 25-26°C è previsto tra venerdì e sabato. Qui sotto la situazione di stamane a Prato della Valle a Padova:

EVOLUZIONE: tra Pasqua e martedì 14 il vero dilemma è capire se l'Italia verrà "saltata" dai movimenti instabili previsti sull'ovest del Continente, ma anche se verrà o meno snobbata dall'aria fredda prevista in transito sull'area balcanica. Qualche modello vede l'aria fredda più vicina a noi, altri più lontana, cosi come nel caso dell'influenza depressionaria da ovest, per questo la carta qui sotto, prevista per lunedì 13 aprile, sintetizza tutta l'incertezza del momento:

IPOTESI più PROBABILE: in base alle ultime osservazioni l'ipotesi più probabile è la seguente:

-Pasqua: parziali addensamenti al nord con locali rovesci sui monti nel pomeriggio, per il resto abbastanza soleggiato ma con attività cumuliforme sui monti associata a isolati temporali sulla dorsale appenninica meridionale, clima mite.



-Pasquetta: nuvolaglia in arrivo da ovest sul Tirreno e la Sardegna; proprio sull'isola rischio di qualche pioggia sparsa, sul resto del Paese asciutto e ancora prevalenza di schiarite, un po' d'aria fredda in possibile sfondamento in serata sull'alto e medio Adriatico con qualche grado in meno.



IN SEGUITO: da valutare sia l'azione fredda da est che soprattutto quella instabile da ovest, che potrebbe portare a precipitazioni sui versanti occidentali del Paese entro mercoledì 15 aprile; sicuramente con i prossimi aggiornamenti avremo un quadro più chiaro della situazione. Una cosa è certa, l'alta pressione nelle emissioni di oggi ne esce almeno in parte ridimensionata.

