METEO PAZZO: al nord rischio NUBIFRAGI, al sud CALDO estremo

COMMENTO: raramente a maggio c'era capitato di commentare una mappa come quella che vedete qui sotto, valori sino a +27°C a 1500m che al suolo, specie all'interno, possono trasformarsi in picchi over 36°C, e nel contempo indici di instabilità molto alti si registrano al nord, dove in serata sono attesi dei nubifragi, segnatamente su alto Piemonte, alta Lombardia e poi fascia alpina e prealpina in genere. Guardate che distribuzione termica è prevista per questo pomeriggio a 1500m:

TEMPORALI: l'area interessata da fenomeni di forte intensità tra le 18 di oggi e la mattinata di venerdì sarà quella che vedete con i colori più marcati in questa mappa. Da notare il possibile coinvolgimento diretto di molte città, tra cui anche di Milano, mentre dovrebbe rimanere all'asciutto la Romagna, ma anche parte dell'Emilia e del Polesine:

EVOLUZIONE: nel fine settimana la saccatura presente sulla Francia non riuscirà ad estendere la sua influenza a tutto il Paese, anzi tenderà temporaneamente a perdere forza, evolvendo in vortice chiuso, ridimensionando in parte l'instabilità anche al settentrione e favorendo la persistenza del caldo al centro e al sud, anche se non più con la presenza della massa d'aria bollente evidenziata oggi.



Pertanto il week-end risulterà un po' instabile al nord ma con prevalenza di sole quasi ovunque e con temperature elevate. Ecco la carta barica prevista per l'alba di domenica 17, che mostra la saccatura impossibilita ad avanzare verso levante:

PEGGIORAMENTO: tra lunedì 18 e mercoledì 20 invece il vortice depressionario avanzerà verso est originando una scarica di temporali diretta dal Tirreno verso l'Adriatico e allontanando il caldo da tutto il Paese, almeno per qualche giorno. Da giovedì 21 è atteso un miglioramento a partire dal nord-ovest.



OGGI: al nord nubi sparse e un po' di sole, attenzione ai temporali in arrivo dopo le 17, che risulteranno forti tra Biellese, Verbano, Cusio, Ossola, Novarese, Varesotto, Milanese, Comasco, Lecchese, Valtellina, Bergamasca e in genere lungo tutta la fascia prealpina. Fenomeni sporadici su basso Veneto e Romagna. Nubi e qualche rovescio in arrivo in giornata sull'alta Toscana, per il resto solo passaggi nuvolosi medio alti e prevalenza di sole. Al sud soleggiato e molto caldo, con punte di 37-38°C su Calabria, Sicilia e localmente sulla Puglia. Scirocco teso sul meridione e in Adriatico.

