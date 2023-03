METEO: panoramica sul tempo sino a Pasquetta, quando le PIOGGE, quando il SOLE?

COMMENTO

Il tempo fino a Pasquetta tra luci ed ombre, tra la preoccupazione per la siccità e la voglia di giornate soleggiate da trascorrere all'aria aperta approfittando dei giorni di festa. Non è che tutti in Italia aspettino solo la pioggia, anzi diremmo proprio il contrario, solo che di pioggia c'è bisogno e non è detto che da qui a Pasquetta la vedano tutti.



LUNEDI 27 e MARTEDI 28 MARZO

Tempo instabile al centro e al sud per l'inserimento di una corrente settentrionale progressivamente più fredda, che lascerà sottovento e dunque in cielo sereno il settentrione. Martedì questo freddo entrerà in maniera più netta lungo il versante adriatico, determinando anche brevi nevicate lungo la dorsale appenninica di Marche, Abruzzo e Molise, per poi riversarsi addirittura sino alla Grecia entro le prime ore di mercoledì. Qui le temperature previste a 1500m dal modello americano all'alba di martedì:

RIMONTA ALTA PRESSIONE

Poi ecco spuntare l'anticiclone, che assicurerà sino a giovedi 30 marzo condizioni di tempo progressivamente più stabile e mite ovunque, qui una mappa che testimonia la sua avanzata:

FLUSSO UMIDO DA OVEST

Venerdì 31 marzo una corrente occidentale si inserirà cercando di portare qualche pioggia al nord, ma probabilmente senza successo, come vediamo dalla mappa qui sotto:

FLUSSO DA NORD

Tra sabato 1 domenica 2 aprile le correnti ruoteranno da nord-ovest spingendo impulsi instabile verso la Penisola, che interesseranno prevalentemente il nord-est e il centro-sud, mentre molto probabilmente salteranno (come al solito) il nord-ovest, lo si vede benissimo prima dalla mappa barica, e poi da quella che, con una scala di colori, evidenzia il rischio di precipitazioni maggiori di 5mm espressi in percentuale:

SETTIMANA di PASQUA

L'instabilità, generata dalla discesa di aria piuttosto fredda, insisteranno al centro e al sud ancora per i primi giorni della settimana di Pasqua, probabilmente sino a martedì 4 aprile. Nei giorni successivi dovrebbe subentrare una fase di debole variabilità ma senza fenomeni degni di nota e con prevalenza di schiarite.



WEEK-END di PASQUA:

Il modello americano insiste nella sua media degli scenari a proporre un flusso di correnti sud occidentali che favorirerebbe piogge soprattutto al nord e un tempo variabile sul resto d'Italia, con più nubi sul Tirreno che in Adriatico. Qui la mappa barica che segnala questo flusso prevista per sabato 8 aprile:

E per finire ecco la mappa relativa al rischio di pioggia espressa in percentuale con una scala di colori che mette il nord in pole position per sabato 8 e domenica 9 aprile, pur con percentuali non altissime, ma stiamo parlando di una previsione davvero a lunga gittata, per la quale sarà necessario aggiornarsi: