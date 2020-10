METEO: "ottobrata" su molte regioni, ma peggioramento in vista sul finire della settimana

SITUAZIONE: un promontorio anticiclonico garantisce tempo generalmente soleggiato e temperature in aumento, soprattutto al centro e al sud, mentre il nord verrà sempre lambito da correnti più umide di origine atlantica, che poi, nella seconda parte della settimana, prenderanno il sopravvento.

EVOLUZIONE: una vasta area depressionaria tenterà di muoversi dall'ovest del Continente verso il Mediterraneo centrale durante la settimana. Il suo lento movimento verso levante spingerà aria più calda sulle regioni centrali e soprattutto meridionali, dove i valori di temperatura si riporteranno su valori molto miti, quasi estivi nel pomeriggio, mentre al nord aumenterà l'apporto di aria umida e si verificheranno annuvolamenti bassi sulle pianure, spessi saldati a nebbie, così come i primi rovesci sulla Liguria per l'interazione con l'aria fresca padana in discesa dalle vallate appenniniche, ecco infatti i focolai temporaleschi attesi per mercoledì mattina:

PEGGIORAMENTO: tra giovedì 22 e venerdì 23 si accentuerà l'instabilità al nord-ovest con piovaschi sulle pianure e rovesci in Liguria, venerdì 23 il peggioramento risulterà più netto su tutto il nord-ovest con piogge e rovesci, che poi coinvolgeranno anche la Toscana e dal pomeriggio anche il resto del settentrione, qui la situazione prevista per le ore centrali del giorno:

FINE SETTIMANA: la perturbazione sfonderà anche sul resto del Paese portando piogge, rovesci e anche qualche temporale al sud, tendenza a miglioramento temporaneo nel corso di domenica a partire dal nord-ovest. Calo generale delle temperature, specie al centro e al sud.



PROSSIMA SETTIMANA: possibili nuovi passaggi perturbati anche marcati sin da lunedì 26 ottobre. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo quasi ovunque, salvo modesti addensamenti in Liguria e sul basso Tirreno. Banchi di nebbia sulle pianure del nord. Temperature in aumento nei valori massimi, segnatamente al centro e al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località



-------------------------------------------------------------------