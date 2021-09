METEO: ondata temporalesca in arrivo a partire da...

SITUAZIONE: una saccatura avanza da ovest verso il nostro settentrione e la Toscana e andrà a determinare condizioni di instabilità soprattutto nella giornata di giovedì ma con riflessi che continueranno anche nei giorni successivi, estendendosi parzialmente anche ad altre zone del centro. Seguiterà a fare caldo al centro e al sud, le temperature accuseranno un moderato calo al nord, complice la nuvolosità.

Qui i fenomeni attesi nella mattinata di giovedì con la Toscana coinvolta da nubi e precipitazioni temporalesche in sfondamento verso la Romagna, qualche rovescio anche in Lombardia:

Ed ecco quelli attesi invece nel pomeriggio-sera, in movimento dal nord-ovest verso le Venezie e ancora altri rovesci o temporali pronti a colpire il Levante ligure e la Toscana. Asciutto altrove, sempre caldo al centro ma soprattutto al sud con punte oltre i 30°C.

EVOLUZIONE: venerdì l'instabilità si rinnoverà sul nord-est e le zone interne del centro, mentre seguiterà a fare caldo al sud.



FINE SETTIMANA: i temporali coinvolgeranno ancora a tratti le regioni settentrionali, in particolare il settore alpino e prealpino, ma a tratti anche la Valpadana, qui una mappa riferita al pomeriggio di domenica 19, dove si nota una grossa cella temporalesca sul nord della Lombardia:

PROSSIMA SETTIMANA: ecco l'autunno a partire dal nord; un vortice freddo in quota si muoverà alla conquista del settentrione con piogge diffuse e temporali, che entro martedì 21 o mercoledì 22 si estenderanno anche alle regioni centrali, e successivamente a parte del sud, seguito da correnti molto fredde da nord-est per il periodo, che porteranno i Paesi d'oltralpe in una situazione quasi invernale, come si evince dalle mappe seguenti, dove si nota dapprima il vortice, poi le temperature previste a 1500m per giovedì 23 settembre:

Il caldo resisterebbe solo all'estremo sud e per poco. Si tratta comunque di una linea di tendenza che andrà confermata giorno per giorno.



OGGI: nuvolaglia al nord e sulla Toscana con qualche rovescio passeggero qua e là al nord-ovest, specie nel pomeriggio e più sporadicamente sul resto del settore alpino, tempo migliore altrove, clima caldo al centro e al sud. Qui la moviola satellitare:

