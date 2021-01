Meteo: ombrelli aperti su gran parte d'Italia durante il fine settimana

COMMENTO: "l'Italia in inverno è come la Florida per gli Usa" è una simpatica affermazione di Joe Bastardi che riassume quello che spesso succede durante i mesi invernali sul nostro Paese; l'aria fredda visita quasi tutti gli Stati, ma spesso ci evita chirurgicamente. Sembra la situazione prevista sul finire della prima decade di febbraio con l'aria gelida che proverà a scendere un po' verso sud ma che oggi appare dalle emissioni modellistiche molto meno propensa a conquistare anche il Mediterraneo centrale, seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



SITUAZIONE: una modesta perturbazione si sta portando dal nord verso il centro Italia in seno a correnti nord-occidentali che ne rendono gli effetti limitati alle sole regioni centrali e in parte al basso Tirreno; essa sarà seguita già nel pomeriggio da ampie schiarite al nord ed entro sera si allontanerà verso est senza nemmeno aver interessato il meridione, qui gli effetti pomeridiani previsti dal modello europeo, da notare le nevicate da stau orografico sui versanti esteri delle Alpi ma anche su alta Valle d'Aosta ed Ossola, così come il Maestrale atteso sull'ovest della Sardegna:

WEEK-END: una depressione si collocherà dapprima a ridosso del Golfo Ligure, poi scivolerà a ridosso del centro Italia, favorendo maltempo un po' su tutto il Paese, ma soprattutto al centro, al sud, sulla Liguria e sul nord-est. Non mancheranno nevicate sulle Alpi a quote superiori agli 800-1000m, così come sul nord Appennino. Rovesci e temporali potranno colpire le regioni tirreniche del centro e poi del sud. Le temperature risulteranno nel complesso un po' miti per il periodo, che dovrebbe risultare il più freddo dell'anno.

Qui la sequenza dei fenomeni prevista tra il pomeriggio e la serata di sabato 30 e poi tra la notte e la mattinata di domenica 31 gennaio, da notare i venti sostenuti a rotazione ciclonica e i rovesci intensi a ridosso delle coste tirreniche:

PROSSIMA SETTIMANA: un'altra perturbazione sostenuta da correnti da nord-ovest visiterà la Sardegna, le regioni centrali tirreniche e poi il basso Tirreno portando piogge sparse in un contesto mite. Da martedì a mercoledì tempo migliore, ma da giovedì 4 febbraio l'influenza di una nuova figura depressionaria porterà nuove nubi e piovaschi su Liguria e pianura lombarda, a causa di un afflusso di aria umida e mite prefrontale. La mitezza si farà sentire soprattutto al centro e al sud con un sensibile rialzo delle temperature. Il tempo potrebbe poi peggiorare sensibilmente al nord durante il fine settimana 6-7 febbraio ma la previsione resta da confermare.



FREDDO INVERNALE severo: potrebbe tornare su centro Europa, Scandinavia e Francia sul finire della prima decade di febbraio, ad oggi sembra più difficile un coinvolgimento diretto dell'Italia ma seguite gli aggiornamenti.

