METEO: oggi CALDO, sabato TEMPORALI su molte regioni, Pasqua FREDDA e NEVE in agguato...

SITUAZIONE: l'alta pressione non protegge più la Penisola, anche se una massa d'aria calda e stabile seguiterà ad insistere sulle nostre regioni anche per la giornata odierna. Ecco le temperature massime attese per oggi con i picchi:

Stanotte invece è atteso l'inserimento di aria più fredda sul nord-est con passaggio di temporali, che sabato colpiranno le regioni centrali ed entro sera anche il meridione, qui la sequenza con la fenomenologia:

I fenomeni potrebbero risultare localmente forti, specie sulle regioni centrali e poi sul basso Adriatico, accompagnati da colpi di venti e locali grandinate, tempo asciutto invece al nord-ovest, raggiunto solo da venti da est più freddi nel corso di sabato.

Il calo delle temperature sarà la nota saliente della giornata pasquale, che vedrà una prevalenza di venti orientali sulla nostra Penisola ma con tempo in miglioramento un po' ovunque, salvo residui fenomeni all'alba sul basso Adriatico, qui le temperature attese a 1500m nella mattinata di Pasqua, che evidenziano il sensibile calo dei valori (in verde l'isoterma di zero gradi), che si manifesterà peraltro anche al suolo, meno evidente sulle isole maggiori e sul Tirreno:

Pasquetta con il sole un po' ovunque, ancora fredda al mattino, nettamente più mite al pomeriggio.



Ma attenzione al colpo di scena: martedì un fronte freddo molto attivo valicherà le Alpi investendo le regioni settentrionali con un carico di rovesci anche di tipo nevoso sino in pianura stante l'intensità dell'irruzione artica. Il fronte traslerà poi rapidamente verso l'alto e medio Adriatico, esaurendo la sua azione entro la notte su mercoledì.



E' appena il caso di dire che in concomitanza e al seguito del suo passaggio le temperature subiranno un crollo notevole. Si tratterà di un passaggio molto breve ma incisivo, ecco la dislocazione dei fenomeni prevista per le 10 di martedì (in viola la neve) da notare i rovesci prefrontali anche sul Lazio:

Ed ecco le conseguenze nel campo termico a 1500m (in verde l'isoterma di zero gradi) nella notte su mercoledì 7 aprile:

DA NOTARE: non si vede ancora per il nord e per il Tirreno una vera fase di piogge primaverili. C'è tempo per colmare il deficit idrico ma l'evoluzione del tempo prevista nel lungo termine vede ancora più alta pressione che occasioni per l'alta pressione, e questo certamente non è bel segnale.

OGGI:

-bel tempo ovunque con caldo pomeridiano e punte di 27°C

-da stanotte attenzione ai temporali sulle Venezie e poi la Romagna

