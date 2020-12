Meteo: offensiva dell'inverno tra Natale e Santo Stefano, NEVE in Appennino, poi in pianura al nord

SITUAZIONE: l'alta pressione regala un certo immobilismo e una relativa stabilità sul nostro Paese in queste ore, anche se restano attivi qua e là addensamenti irregolari, che sporcano i cieli e locali nebbie si fanno strada sulle pianure, laddove si è aperta qualche schiarita notturna. E' un tempo che nulla avrà a che fare con quanto sperimenteremo dal giorno di Natale.



EVOLUZIONE: mercoledi e giovedi ancora tempo simile ma con ulteriore richiamo di aria umida lungo il Tirreno e sulla Liguria con annesse deboli precipitazioni, che si estenderanno anche alla Valpadana, specie sul settore lombardo.



SVOLTA di NATALE: un nucleo di aria fredda dal nord Europa si muoverà finalmente alla conquista dell'Italia determinando un repentino cambiamento stagionale che si tradurrà in un episodio di maltempo molto rapido al nord-est e sull'Emilia-Romagna, dove nevicherà in Appennino già dalle quote di bassa collina, mentre indugerà sino a tutto Santo Stefano al centro e al sud, dove si scaverà una depressione e la neve cadrà anche copiosa lungo il versante adriatico dell'Appennino a quote superiori ai 300-400m.



SEQUENZA: qui la sequenza del maltempo tra Natale e Santo Stefano, si parte con la mattinata di Natale, secondo l'idea del modello europeo, in blu le piogge e in verde le nevicate:

Nel pomeriggio-sera di Natale ecco le nevicate (verde e giallo) in Appennino emiliano e in parte anche su Oltrepo' Pavese e Appennino ligure, la formazione della depressione al suolo sull'alto Tirreno, in rapido movimento verso sud.

Nella notte su Santo Stefano e nella successiva mattinata maltempo in azione sul centro Italia con neve sino a quote basse lungo la dorsale appenninica del versante adriatico, migliora al nord ma con le prime gelate e aria più asciutta, temporali al sud:

NEVE al nord: domenica ancora fenomeni al sud, nevosi in Appennino già dalle quote collinari ma con tendenza a miglioramento. Al nord invece risveglio freddo e sereno ma subito seguito da un graduale aumento della nuvolosità, associato a nevicate già entro sera su Appennino ligure, pianura lombarda e piemontese, Alpi occidentali, come si vede qui:

MALTEMPO: un ramo del vortice polare si spingerà sulla Francia tra domenica e lunedì spingendo appunto una perturbazione carica di neve ma anche di pioggia tra nord e centro, l'avvezione mite trasformerà la neve in pioggia nel corso della giornata sulle pianure del nord, salvo forse sul Piemonte, mentre la neve seguiterà a cadere sulle zone alpine e nei relativi fondovalle. Rovesci attesi al centro. Le temperature aumenteranno, specie al centro, al sud e sul nord-est.



LUNGO TERMINE: potrebbero intervenire altre perturbazioni sull'Italia nei giorni successivi in un contesto tardo autunnale o simil invernale, segui tutti i nostri approfondimenti per capire che piega prenderà il tempo di fine anno.

