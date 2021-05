Meteo: occhi puntati sul week-end ma anche sul pesante MALTEMPO in arrivo la prossima settimana

SITUAZIONE: una circolazione di aria fresca ma ormai piuttosto secca interessa ancora la Penisola, determinando residue condizioni di instabilità pomeridiana sulle zone interne del centro e occasionalmente sull'estremo nord-est, tempo migliore sul resto del Paese, salvo sporadici fenomeni sulle zone interne appenniniche del sud, specie sulla Calabria. Un corpo nuvoloso africano interessa in queste ore la Sicilia, ma senza determinare precipitazioni. Qui i fenomeni previsti per oggi secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: venerdì un corpo nuvoloso sfrangiato transiterà sulle nostre regioni determinando annuvolamenti irregolari di tipo alto e stratificato, segnatamente tra nord e centro, ma in un contesto almeno in parte soleggiato, qui la mappa relativa alla giornata, in grigio la nuvolosità:

FINE SETTIMANA: sabato una perturbazione attraverserà da ovest il settentrione e marginalmente il centro portando molte nubi ma fenomeni quasi tutti relegati lungo il settore alpino, prealpino e pedemontano del nord, qualche debole fenomeno atteso anche su Liguria e Toscana, così come sulla media Valpadana, tempo migliore sul resto del centro ma soprattutto al sud, dove farà abbastanza caldo:

DOMENICA: tempo migliore quasi ovunque ma residua instabilità sul nord-est con qualche rovescio o spunto temporalesco possibile, anche se i cieli non risulteranno sempre sgombri da nubi, come evidenzia anche la mappa seguente:

PROSSIMA SETTIMANA: un intenso peggioramento potrebbe intervenire tra lunedì sera 24 e martedì pomeriggio 25 maggio al nord con piogge intense e temporali, con accumuli di pioggia anche rilevanti, per l'approfondimento di un minimo pressorio a ridosso del Mar Ligure. Al centro e al sud è attesa una risalita di aria temporaneamente più calda, qui la mappa che testimonia l'abbondanza dei fenomeni attesi al nord:

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------