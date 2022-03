METEO: nuovo NUCLEO FREDDO in azione sull'Italia, ecco le regioni coinvolte

Come ogni mattina, vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Si nota molto bene la discesa di un nuovo impulso di aria fredda ed instabile diretto essenzialmente verso le nostre regioni centro-meridionali. Il nord purtroppo continua a non avere fenomeni con una siccità che si aggrava di giorno in giorno specie al nord-ovest.

Fino al termine della prima decade verremo raggiunti da impulsi freddi a ripetizione con temperature sottomedia e possibili nevicate a bassa quota al centro e al sud. Dopo il 10 marzo la situazione invece diviene confusa.

Andiamo con ordine: la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, venerdi 4 marzo:

Ecco i rovesci che colpiranno soprattutto le regioni centrali con quota neve attorno a 500-600 metri sull'Appennino centro-settentrionale, 800-1000 metri su quello meridionale. Il maltempo si sposterà verso il meridione dove avremo i massimi effetti domani. Al nord purtroppo nessun fenomeno a parte qualche rovescio sulla Liguria e l'Emilia Romagna. Temperature in calo, venti in rinforzo.

Questa invece è la situazione attesa per sabato 5 marzo:

Maltempo lungo il versante adriatico e al sud. Neve sopra i 300-400 metri tra Marche, Abruzzo e Molise, 450-500 metri su Irpinia e Calabria, 600 metri in Sicilia. Sul resto d'Italia tutto secco. Ventilazione sostenuta da nord-est specie al centro e al sud, temperature in calo su tutta la Penisola.

