METEO: nuove PRECIPITAZIONI in arrivo sull'Italia, vediamo le aree coinvolte

Questa è la situazione a scala europea che mostra il movimento dei sistemi nuvolosi sul nostro Continente:

Notiamo l'Italia tra le braccia di una debole perturbazione che sta portando molte nubi, ma pochi fenomeni. Altri corpi nuvolosi sono in agguato da ovest ed interesseranno l'Italia nei prossimi giorni, con effetti soprattutto al centro e al sud, in un contesto sempre abbastanza freddo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 3 marzo:

Ecco i primi rovesci tra la Liguria, la Corsica e la Sardegna. Sul resto d'Italia tempo ancora asciutto, ma con nubi in aumento sul Tirreno a fine giornata, clima piuttosto freddo.

La seconda mappa mostra la situazione attesa per la giornata di domani, venerdi 4 marzo:

Tempo in peggioramento soprattutto al centro, con influenza marginale per la Liguria e l'Emilia Romagna. Previsti rovesci e neve sopra i 700 metri sul nord Appennino, 800 metri sull'Appennino centrale. Sul resto del nord ancora assenza di fenomeni, mentre al sud arriverà qualche piovasco in serata.

Clima ventoso e abbastanza freddo per venti orientali al nord e al centro, più mite al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località